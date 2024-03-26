Путин назвал объединяющие ценности после трагедии в «Крокусе» Путин: после трагедии в «Крокусе» важно опираться на ценности гуманизма

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

В особо тяжелые и трагические периоды возрастает значение культуры и духовных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры. Сейчас россияне должны опираться на идеи созидания, гуманизма и милосердия, добавил глава государства. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, эти ценности объединяют людей, делают их сильными и сопереживающими.

Хочу особо подчеркнуть, что в тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовно-нравственных и моральных ценностей. Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия, — заявил Путин.

В сложившейся ситуации колоссальную роль играет позиция служителей культуры, добавил президент. По его словам, творчество способно укреплять патриотические чувства, сохранять и дополнять традиции, вносить вклад в воспитание и становление граждан.

Ранее Путин заявил, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос необходимо держать на контроле, и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.