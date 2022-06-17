Путин назвал новые принципы существования России

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

Целью экономики России на годы вперед является ее уверенное развитие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он добавил, что для этого потребуется изменить принципы существования страны.

В основу первого принципа, по словам Путина, ляжет открытость. Президент подчеркнул, что Россия не будет самоизолироваться, а пойдет по пути расширения сотрудничества. Он уточнил, что партнерами РФ являются государства с подавляющим числом людей на планете, однако они подвергаются давлению США.

Второй принцип — экономическая свобода предпринимательства. По словам главы государства, это снижение проверок и административной нагрузки, поскольку отечественный бизнес показывает зрелость: плановые ревизии сократились до 6 раз в год, а вместе с ним уменьшилось число нарушений. Кроме того, он предложил внести ряд изменений в нормативно-правовую базу.

Надо аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру тех, кто работает без лицензии или аккредитации. <...> Изменить показатели «крупного» и «особо крупного» ущерба с учетом инфляции <...> Нужно подготовить поправки в нормы про заключение предпринимателей под стражу, — сказал Путин.

Помимо этого президент предложил повысить порог ответственности при неуплате таможенных платежей.

Третьим принципом президент назвал ответственную и сбалансированную макроэкономическую политику. Именно она, по мнению Путина, позволила выстоять под санкционным давлением и важна в долгосрочной перспективе. Кроме того, правительство будет стремиться к минимальным значениям инфляции — 4%.

Четвёртым принципом развития, по словам лидера РФ, является социальная справедливость. Путин поставил правительству задачу добиться до конца года существенного снижения уровня бедности и роста доходов граждан. Кроме того, президент настоял на поддержке многодетных семей.

Пятым принципом он назвал опережающие темпы развития инфраструктуры. Президент предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, указав, что эта сфера недоинвестирована в стране на 4,5 трлн рублей.

Шестой принцип, по мнению российского лидера, будет строиться на достижении настоящего технологического суверенитета. По словам президента, ипортозамещение не является «панацеей». Путин указал на то, что стране необходимо развиваться самостоятельно.

Путин напомнил, что благодаря технологиям Россия имеет гиперзвуковое оружие. Он особо подчеркнул, что из-за уникальности разработки аналогов ему до сих пор нет в мире.

Ранее Путин указал на то, что российская экономика не оправдала мрачные прогнозы, озвученные весной. По словам главы государства, эти слухи были инструментами информационной борьбы.