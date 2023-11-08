Путин назвал новую цель НАТО Путин: НАТО вопреки собственным доктринам пытается выйти в Азию

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

НАТО пытается выйти за свои географические рамки, нарушая собственные доктрины, сказал президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся. По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, Альянс стремится получить влияние в Азии.

Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности. Все больше Соединенные Штаты втягивают все страны Альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — сказал президент.

США стараются создать новые военно-политические альянсы в регионе, включая страны АТР, добавил Путин. По его словам, в достижении этих целей Вашингтон руководствуется исключительно собственными, корыстными интересами.

Также глава государства отметил, что Россия и Китай спокойно реагируют на создание военных блоков Соединенных Штатов с другими странами. Однако, отметил Путин, РФ и КНР продолжат укреплять собственную безопасность, ориентируясь на внешние угрозы.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-китайские отношения являются образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. При этом Москва и Пекин не создают военный блок, в отличие от ряда западных стран, уточнил министр.