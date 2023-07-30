Путин назвал не своим делом управление войсками

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент не должен управлять войсками, заявил российский лидер Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка, сообщает. По его словам, он считает такой подход неправильным и даже вредным.

Путин добавил, что он в курсе ситуации в зоне проведения специальной военной операции, однако не получает доклады из зоны проведения СВО каждый час. Тем не менее президент несколько раз в день связывается с Минобороны и конкретными подразделениями.

Не считаю своим делом управление войсками, это неправильно, даже вредно, — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что получать доклады с передовой ежечасно невозможно — военные на Украине должны использовать лишь специальные средства связи, чтобы обеспечить безопасность. Путин добавил, что 28 июля разговаривал с командующими 58-й армии и командиром 7-го полка, бойцы которого на днях отличились на Запорожском направлении.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери в живой силе и в технике в зоне проведения СВО. По его словам, противник везде остановлен и отброшен. Российский президент добавил, что с 4 июня украинские войска потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса, при этом 2/3 всей уничтоженной техники — западного производства.