Путин назвал мощнейшее оружие в арсенале России Путин: консолидация российского общества является главным оружием страны

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

На сегодняшний день консолидация общества является важнейшим и самым мощным оружием России, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», его слова приводит пресс-служба Кремля. По словам главы государства, сила страны заключается в отношении к Родине, которое демонстрируют участники специальной операции.

Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к Родине, какое демонстрируете вы (участник СВО. — NEWS.ru) и те люди, с которыми вы служите. Самое главное, самое мощное оружие, — заявил Путин.

Президент добавил, что Россию пытались подавить с помощью экономических санкций и вооруженной силы. Однако, по словам Путина, стоящие за этим люди не учитывали, в чем заключается истинное оружие страны. Чтобы это понимать, необходимо быть гражданином России, уверен он.

Ранее Владимир Путин поручил своей администрации и правительству России подготовить предложения по национальному проекту, направленному на воспитание «гармонично развитых личностей». Президент призвал основываться на традиционных российских ценностях.