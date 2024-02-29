Путин назвал лидера на глобальном рынке пшеницы Путин: Россия — лидер на глобальном рынке пшеницы

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Президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил, что Россия является лидером на глобальном рынке пшеницы. Страна входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия в мире, подчеркнул он. Глава государства поблагодарил работников сельского хозяйства, фермеров и специалистов в сельхозобласти за высокие результаты работы.

Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себе продовольствие, Россия — лидер на глобальном рынке пшеницы. Мы входим в двадцатку ведущих стран — экспортеров продуктов питания. Я благодарю работников сельского хозяйства, фермеров, специалистов, занятных в сельском хозяйстве в целом, — сказал президент.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в 2023 году экспортировала более 66 млн тонн зерна, сумма достигла почти $16,5 млрд. Патрушев также отчитался о выполнении указа главы государства по бесплатным поставкам зерна в шесть беднейших стран Африканского континента. Такая масштабная гуманитарная акция, по его словам, была проведена Россией впервые.

Доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Госуниверситета просвещения Игорь Продченко заявил, что главными торговыми партнерами России после начала СВО стали Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан и Грузия. Он отметил: Минск экспортирует в РФ минеральные продукты, металлы, сельскохозяйственное сырье, текстиль, а также обувь.