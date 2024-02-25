Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, заявил глава государства Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней». Он отметил, что судьбоносной датой для этой территории стало 16 марта 2014, когда жители региона приняли решение «навеки быть с Россией».

Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть, — говорится в сообщении.

Президент добавил, что Крымский полуостров вносит значительный вклад в укрепление единства и безопасности России. Он подчеркнул, что в регионе успешно осуществляются крупные проекты, направленные на развитие экономической и социальной сфер, а также на повышение качества жизни населения.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии сообщил, что он доволен темпами развития Крыма и Севастополя. По мнению главы государства, последний уже в состоянии помогать Мелитополю.

После этого Путин во время встречи с участниками форума «Все для победы!» заявил, что если бы Россия не защищала людей в новых регионах, то превратилась бы в дряхлую, никому не нужную страну. По словам президента, в этом случае страна могла бы рассчитывать лишь на «поглаживания по голове» и гуманитарную помощь Запада в обмен на природные ресурсы.