Стало известно, когда определят цены на проезд по ВСМ Москва — Петербург Путин поручил определить цены на проезд по ВСМ Москва — Петербург к 1 июля

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Президент России Владимир Путин поручил правительству определить стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург к 1 июля, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля. Также к этой дате должны быть приняты и другие решения, касающиеся строительства магистрали.

Определение стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали на основании рыночных (нерегулируемых) тарифов. Срок — 1 июля 2024 года, — следует из поручения.

Во время совещания по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей Путин назвал реальным их строительство от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. По словам главы государства, он обсуждал данный вопрос с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который поддержал такую идею.

Ранее в РЖД опубликовали эскизы скоростного поезда, который будет следовать из Москвы в Петербург. Этот состав сможет разгоняться до 400 км/ч. По сравнению с другими моделями высокоскоростных поездов он обладает более острой и обтекаемой передней «маской». Состав будет состоять из восьми вагонов (включая вагон-бистро) с возможностью формирования сдвоенных составов.