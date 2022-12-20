Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, передает РИА Новости. Глава государства отметил, что подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для максимального обеспечения безопасности. Российский лидер обратился к работникам органов безопасности РФ в рамках поздравления представителей различных ведомств с профессиональным праздником.

Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, — сказал Путин.

Он добавил, что граждане России в этих регионах рассчитывают на защиту подразделений органов безопасности.

Часть позиций Вооруженных сил Украины, с которых наносились удары по Донецку, прошлой ночью была уничтожена, ранее заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Также чиновник отметил, что центр Марьинки к настоящему моменту полностью очищен от бойцов ВСУ. Врио главы ДНР подчеркнул, что ответный огонь по украинским позициям вели подразделения первого армейского корпуса и ВС РФ.