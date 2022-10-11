Путин назвал контакты России и ОАЭ важным фактором стабильности в мире

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Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян

Контакты России и Объединённых Арабских Эмиратов развиваются поступательно, а отношения между государствами являются важным фактором стабильности в регионе и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге. По его словам, которые приводит РИА Новости, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и вокруг нее.

Несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ОАЭ являются важным полюсом в многополярном мире и играют заметную роль не только на региональном, но и на мировом уровне. Он назвал ОАЭ партнёром России, указав на то, что Москва всё больше открывается для развития связей со странами Персидского залива. Песков добавил, что ОАЭ проводят сбалансированную внешнюю политику как в отношении стран региона, так и основных мировых полюсов, в частности таких, как Россия.