Путин назвал количество уничтоженных украинских танков в боях на Запорожье Путин заявил, что ВС России уничтожили 26 украинских танков на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Российская армия в боях 26 июля уничтожила 26 танков и 13 бронемашин ВСУ на Запорожском направлении, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ходе боев на данном участке фронта ВСУ использовали около 50 единиц военной техники. Боевые действия, проводимые накануне, добавил президент, находятся в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии Южного военного округа.

Противник применил большое количество бронетехники, где-то 50 единиц. Из них 39 единиц, 26 танков и 13 бронемашины, были уничтожены, — сказал он.

Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что ВСУ в рамках наступления задействовали некоторые резервы на Южном направлении. До этого появилась информация, что в ходе атак ВСУ потеряли почти пятую часть снаряжения, полученного Киевом от стран НАТО.

До этого газета The New York Times, ссылаясь на собеседников из Минобороны США, сообщила, что ВСУ начали главную фазу контрнаступления в зоне СВО. По информации издания, командование ВСУ сообщило Пентагону о планах нанести основной удар к югу от города Орехова в Запорожской области. В настоящее время армия Украины стягивает в этот район силы, специально подготовленные для контрнаступления.

Источник издания добавил, что власти США с большим интересом наблюдают за активностью ВСУ на этом участке фронта. Официальные лица на Украине заверили американских коллег, что в случае успеха эта операция продлится не более трех недель.