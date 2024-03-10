Путин назвал прическу, которую хотел бы носить Путин на встрече с молодежью пошутил, что тоже хотел бы носить дреды

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече 6 марта с участниками Всемирного фестиваля молодежи прокомментировал прическу с дредами у одного из них. Глава государства пошутил, что хотел бы такие же волосы, как у студента из Нигерии. Этот фрагмент вышел в рамках передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Мне тоже надо такую прическу сделать, — с улыбкой сказал Путин во время фотографирования со студентами.

Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи, который прошел на федеральной территории «Сириус», 6 марта. Там он пообщался с участниками, а также выступил на церемонии закрытия.

Ранее Владимир Путин пошутил, что ему не нужны умные колонки «Сбера», потому что руководитель Сбербанка Герман Греф «всегда на связи». А в целом достижениями российских специалистов в этой сфере нужно гордиться, подчеркнул глава государства.

До этого Путин в шутку предупредил Германа Грефа, что тот «копает себе яму», развивая технологии искусственного интеллекта. Глава государства, ознакомившись с достижениями компании в области ИИ на конференции AI Journey, поинтересовался, не заменит ли нейросеть Грефа в будущем. В ответ председатель совета директоров Сбербанка ответил, что такова задача предприятия.