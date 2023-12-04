Путин назвал гуманитарной катастрофой ситуацию в секторе Газа

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В зоне палестино-израильского конфликта наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа, сказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, весь мир находится в состоянии турбулентности.

Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы, — сказал Путин.

Ранее Путин неоднократно говорил, что создание полноценного палестинского государства является ключом к решению конфликта на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что текущая эскалация началась с террористической атаки на мирных граждан Израиля, но вместо наказания преступников стали мстить по принципу коллективной ответственности. Он также отмечал, что застой в процессе урегулирования отношений стал причиной конфликта между Палестиной и Израилем.