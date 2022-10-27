Путин оценил планы по переносу столицы из Москвы Путин: в переносе столицы в центр России нет необходимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры о возможном переносе столицы идут, но в этом нет никакой необходимости. На пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что исторически центр страны ассоциировался с Москвой. По его словам, в прошлом такие идеи уже реализовывались и происходило это неоднократно.

Ментально центр страны ассоциируется с Москвой. Да, проблема излишней централизации существует. Я сторонник децентрализации ряда структур. Например, мы судебный центр создаем в Санкт-Петербурге. Там уже работает Конституционный суд, есть планы по Верховному суду, — сказал Путин.

Президент добавил, что под руководством мэра Москвы Сергея Собянина многие проблемы решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и мегаполисах. Глава государства отметил, что за последние годы градоначальник сделал многое для того, чтобы москвичи и гости столицы чувствовали себя комфортно.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал, что ассоциирует себя с «низами», потому что сам «снизу». Российский лидер добавил, что всегда очень тонко чувствует, чем живет рядовой человек.