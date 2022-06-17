Путин назвал глупостью западный термин «путинская инфляция»

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

Термин «путинская инфляция», который сейчас применяется на Западе для оправдания экономических неурядиц, — глупость, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он объяснил, что настоящей причиной кризиса является необдуманная политика Запада, «печатающего деньги в огромных количествах»: так, в США денежная масса выросла на 38% за два года — до $5,9 трлн, денежная масса евро тоже растет — на 20%,

Вы уж меня извините, я не люблю себя упоминать, но все мы слышим про «путинскую инфляцию» на Западе, на кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеет, — отметил президент.

По словам Путина, ухудшение ситуации в глобальной экономике не вопрос последних месяцев, оно не связано со специальной военной операцией России по защите Донбасса.

Путин добавил, что в ближайшие годы в мире будет запущен процесс конвертации золотовалютных резервов из теряющих ценность валют в реальные ценности. В условиях инфляционной борьбы на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Филадельфии не сдержал эмоций после того, как его обвинили в бездумных расходах правительства. Американский лидер повысил голос, назвав подобные заявления ложью и подчеркнув, что Белый дом меняет жизни людей посредством формирования бюджета и федеральных программ. До этого Байден указал, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.