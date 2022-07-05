Путин назвал глупостью импорт кормов для животных в Россию Путин назвал глупостью импорт кормов для животных в Россию и поддержал их производство в Мордовии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал глупостью массовый импорт в страну кормов для животных. С таким заявлением лидер государства выступил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым. Здунов сообщил президенту, что есть идея развивать в его регионе производство отечественных кормов.

Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России, — заметил Путин.

Здунов подтвердил, что раньше рынок в сфере кормов для животных действительно был практически полностью импортным. Он отметил, что в Мордовии в короткие сроки начинают осваивать эту нишу, продукция уже стала появляться на отечественных прилавках по всей стране. Здунов подчеркнул, что Мордовия нацелена завоевать этот рынок в России, потому что это принесет в регион большие средства.

Ранее стало известно, что производимые европейскими компаниями корма для животных могут подорожать на 20–25% из-за логистических сложностей и роста курса доллара и евро. Об этом сообщила гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. Она также отметила, что рост стоимости кормов российского производства будет зависеть от наличия в нём импортных ингредиентов.