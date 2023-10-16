Путин назвал главную особенность отношений между Россией и Китаем Путин заявил о выстраивании отношений с Китаем на основе компромиссов

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Владимир Путин

Россия и Китай всегда стараются достичь компромисса в решении даже самых сложных вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. По словам главы государства, Москва и Пекин учитывают интересы сторон, несмотря на приоритизацию национальных интересов. Президент подчеркнул, что поддержание российско-китайских отношений имеет важное значение для повышения стабильности в мире.

Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен, — рассказал Путин.

Президент России считает, что Москва делает правильный выбор, укрепляя взаимоотношения с Пекином. В то же время он подчеркнул, что они не продиктованы сиюминутной политической конъюнктурой в мире. Отношения с Китаем выстраивались «аккуратно и спокойно» не одно десятилетие, подытожил он.

Путин ранее заявил, что добрая воля и стремление к компромиссам позволили Китаю и России решить один из сложнейших вопросов, связанный с размежеванием границ. По его словам, он оставался нерешенным на протяжении 40 лет. В конечном счете сторонам удалось принять вариант, который устраивал бы как Москву, так и Пекин.