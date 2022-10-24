Путин назвал главную национальную цель Путин назвал главной национальной целью сохранение населения, здоровья и благополучия граждан

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Президент России Владимир Путин

Сохранение населения, здоровья и благополучия граждан России является главной национальной целью, отметил президент страны Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Последний добавил, что если россияне будут долго жить и не болеть, это лучшим образом скажется на экономике РФ. Полный текст диалога доступен на сайте Кремля.

Чернышенко в разговоре вспомнил о национальной цели сохранить население, здоровье и благополучие граждан РФ, которая как раз установлена поручением президента.

Это самая главная задача, — подтвердил в ответ Путин.

Ранее Путин заявил, что национальная идея России — это патриотизм. По его словам, он должен быть созидательным, чтобы человек мог «посвятить себя развитию страны, ее движению вперед». Глава государства подчеркнул, что быть патриотом — вовсе не значит, что надо все время хвататься только за героическое прошлое страны. Нужно смотреть и в не менее героическое и успешное будущее, уверен российский лидер.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова называла, что национальной идеей России многодетную семью. По ее словам, правительство прилагает все усилия для создания условий для рождения и воспитания детей в России. Вице-премьер отметила, что на сегодняшний день перед правительством России стоит несколько задач — это соблюдение социальных гарантий семей с детьми, обеспечение их благополучия, помощь беременным женщинам, а также семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.