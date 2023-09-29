Путин назвал Фиделя Кастро глыбой

Фото: Tom Keck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фидель Кастро

Бывший кубинский лидер Фидель Кастро был глыбой и думал о людях каждую секунду, заявил президент России Владимир Путин на парламентской конференции Россия — Латинская Америка. Глава российского государства напомнил и о других крупных государственных деятелях, таких как экс-президент Чили Сальвадор Альенде и революционер Эрнесто Че Гевара.

Я помню свои встречи с Фиделем Кастро, их было несколько. Это был глыба! Это был человек, который думал о людях каждую секунду, и не только о кубинцах, — заявил Путин.

После того как российский лидер назвал имена государственных деятелей Кубы и Чили, зал стал аплодировать.

Должен сказать, что это аплодисменты к месту. Аплодисменты, которые говорят о роли тех людей, которых я сейчас назвал, — сказал Путин.

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