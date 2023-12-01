Путин назвал еще одну приоритетную задачу России Путин указал на важность повышения качества медицинского образования

Развитие медицины является одним из важнейших приоритетов России, заявил в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение» президент РФ Владимир Путин. По его словам, необходимо уделять больше внимания на решение кадровых проблем, а также на повышение качества медицинского образования. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Рассчитываю, что особое внимание вы уделите решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования. Значимость этих и многих других вопросов, которые вы будете обсуждать, крайне высока, ведь речь о здоровье и жизни людей. <...> Государство ставит задачи развития медицины на приоритетные места, — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что в этой сфере много нерешенных вопросов, однако работа национального проекта «Здравоохранение» уже дает результаты. Например, отметил глава государства, в России выстроена соответствующая инфраструктура и подготовлены специалисты для помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В совокупности это позволяет спасать пациентов с инсультами в короткие сроки.

Вместе с тем российские ученые-медики постоянно занимаются разработками более совершенных методов лечения. Так, в рамках Недели российского здравоохранения в московском «Экспоцентре» 7 декабря 2023 года состоится III научно-образовательный медицинский форум «Медицина молодая», где специалисты поговорят о будущем сферы. Вместе с ведущими экспертами молодые ученые обсудят прорывные направления биоинженерии, регенеративной медицины, клеточной терапии, внедрение инновационных разработок.