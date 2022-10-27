Путин назвал Эрдогана непростым партнером, отстаивающим свои интересы Путин: Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является крепким и сильным руководителем, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, турецкий лидер — непростой партнер, отстаивающий свои интересы. Он никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран.

Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего интересами турецкого народа. Он и в диалоге с нами защищает свои интересы. Поэтому Турция в целом, как и Эрдоган в частности, непростой партнер. Решения принимаются в результате долгих переговоров, но с обеих сторон есть стремление достичь договоренностей, — заявил Путин.

Президент отметил, что нельзя сказать, что Эрдоган пытается сесть ему на шею, он борется за то решение, которое, по мнению его правительства является оптимальным.

Путин подчеркнул, что у России и Турции есть много совпадающих векторов взаимных интересов — в сельском хозяйстве, в туризме, а также в строительном секторе. По его словам, на создание газового хаба турецкая сторона согласилась, преследуя прежде всего собственные интересы.

Ранее Эрдоган заявил, что за последний месяц вел переговоры с Путиным пять раз. Он добавил, что с мировыми лидерами находится в постоянном контакте.

До этого президент Турции отмечал, что в ближайшее время проведет новые телефонные переговоры с Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским.