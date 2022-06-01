Путин назвал экстраординарной ситуацию с безопасностью России и Донбасса Путин назвал экстраординарной ситуацию в сфере обеспечения безопасности России и Донбасса

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» (в режиме видеоконференции)

Ситуация в сфере обеспечения безопасности России и защиты жителей Донбасса на фоне конфликта с Украиной является экстраординарной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Однако есть вещи более фундаментальные, которыми правительство должно заниматься «несмотря ни на что и постоянно», добавил он.

То, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей в Донбассе, это, конечно, экстраординарная ситуация, — сказал Путин.

В число упомянутых тем, требующих решения, входит в том числе поддержка материнства и детства. Президент пообещал, что государство будет привлекать все административные и финансовые возможности для их устранения.

Глава государства отметил, что проблем в стране всегда много и он в этом ничего необычного не видит. Он также заверил, что дети, потерявшие родителей в результате боевых действий на территории ДНР и ЛНР, обретут «любящие, дружные, щедрые семьи».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительными обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса со стороны ВСУ, в частности школ и детсадов. Он подчеркнул, что российские военные борются именно против таких действий.