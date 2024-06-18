Путин назвал своих самых любимых композиторов Путин назвал Моцарта и Чайковского самыми любимыми композиторами

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС

Посещение Высшей школы музыки имени В. А.Босикова

Президент России Владимир Путин признался, что считает Петра Чайковского и Вольфганга Моцарта своими самыми любимыми композиторами. В ходе визита в Высшую школу музыки в Якутии глава государства подчеркнул, что ему также нравятся композиции Франца Шуберта. Произведения Рихарда Вагнера же он считает сложными для неподготовленных слушателей, передает РИА Новости.

Русская классика — Чайковский конечно, зарубежная — Моцарт. Такие сложные композиторы, как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя, — заявил президент, отвечая на вопросы учащихся.

Путин также отметил, что он очень высоко ценит фортепианную музыку, которой богата русская культура. По его словам, он слушает ее «время от времени». Кроме того, глава государства отметил, что музыка — это удивительное искусство, которое позволяет разным народам лучше понимать друг друга.

Владимир Путин прибыл в Якутию 18 июня, это первый визит главы государства с сентября 2014 года. Президенту представили достижения в IT-сфере и оборонной промышленности. Позднее Путин вышел к жителям Якутска и пообщался с ними. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что этот выход был незапланированным.