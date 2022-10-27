Путин назвал две основные причины начала спецоперации на Украине Путин назвал расширение НАТО и игнорирование Украиной Минских соглашений причинами начала СВО

Фото: РИА Новости

Экспансия НАТО на Восток и игнорирование Киевом Минских соглашений стали причинами начала специальной военной операции на Украине, заявил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что РФ встала на защиту людей, проживающих в Донбассе. Говоря о решении начать СВО, Путин подчеркнул, что еще несколько лет, и для России была бы совсем другая ситуация, с учетом поставок Украине оружия и строительства там укрепрайонов.

Кроме того, глава государства заявил, что спецоперация на Украине является результатом украинского государственного переворота.

Напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности, и очередная попытка в конце прошлого года в очередной раз провалилась — нас просто послали подальше, — заявил президент.

Путин также заявил, что перед человечеством сейчас два пути: дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех раздавит, или совместно попытаться найти работающие решения, пусть они и не идеальны.

Ранее президент России заявил о начале трансформации мироустройства, в рамках которой мир движется к многополярности, более демократичной и справедливой системе мироустройства. По его словам, уходу к многополярности сопротивляются те, кто хочет сохранить гегемонию. Он добавил, что движение к многополярному миру является стратегическим вектором мировой политики, что подтвердил состоявшийся в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества.