Путин назвал действующую власть Украины ущербной

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал действующую власть Украины ущербной. По его словам, украинцы «имеют право считать себя отдельным народом», но не на основе нацизма и нацистской идеологии. Он отметил, что сейчас Украина является сателлитом США, а киевская власть появилась благодаря госперевороту.

Мы в России считаем, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной, — сказал он.

По его словам, любой лидер Украины должен был учитывать связи народа и экономики его страны с Россией. Он подчеркнул, что украинский президент не мог избраться без поддержки электората, хорошо относившегося к России.

Все президенты, которые приходили к власти на Украине, опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины, это большое количество людей. И «перебить» этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно, — добавил Путин.

Российский лидер также отметил, что вся украинская экономика стояла на хозяйственных связях с Россией. По его словам, именно подсчет издержек от разрыва этих связей остановил процесс евроинтеграции Украины в 2013–2014 годах.

Ранее Путин заявил, что аплодисменты нацисту в парламенте Канады свидетельствуют о том, что дело Гитлера «все еще живет». По его словам, денацификация, о которой говорят в России, является избавлением от тех, кто пытаются данную идеологию сохранить.