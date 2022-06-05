Путин назвал число уничтоженных украинских РСЗО Путин: с начала спецоперации российские военные уничтожили 380 украинских РСЗО

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 380 украинских РСЗО. В интервью журналисту Павлу Зарубину на «России 1» он отметил, что на момент начала СВО в распоряжении Украины было 515 залповых систем. Путин отметил, что после уничтожения 380 экземпляров Киев снял часть установок с консервации.

Российский лидер отметил, что в данный момент у Украины имеется в наличии 360 РСЗО.

Ранее Путин заявил, что поставки американского вооружения на Украину не влияют на ситуацию. Киев таким образом восполняет имеющиеся запасы.

Также президент выступил с заявлением, что российские системы ПВО «щелкают как орехи» поставляемое оружие. По его словам, ВС РФ вывели из строя «десятки» единиц военной техники иностранного производства.