Путин назвал число участников СВО на Украине Путин: сотни тысяч человек участвуют в спецоперации на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Сотни тысяч человек участвуют в спецоперации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле в ходе встречи с командирами подразделений на СВО, передает ТАСС. Российский лидер пожелал бойцам успеха и побед.

Мне бы очень хотелось, чтобы на этой церемонии присутствовали все наши боевые товарищи, которые решали задачи в рамках специальной военной операции, не жалеют своего здоровья, а если нужно, и жизнь отдают за Россию. К сожалению, это невозможно — это сотни тысяч человек, — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что Россия участвовала в большом количестве конфликтов, защищая свои интересы. Знаковым событием стала Великая Отечественная война, сказал Путин. Он добавил, что происходящее в зоне СВО — лучшее доказательство, что ВС РФ достойны сражавшихся в Великой Отечественной войне предков.

Ранее Путин, выступая с речью на параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что они настоящие герои, которых поддерживает вся Россия.

Путин заявил, что Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По его словам, западные страны пытаются разжигать мировые конфликты и межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития.

Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Как ранее сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники.