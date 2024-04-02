Путин назвал число получивших паспорта России жителей новых регионов Путин: российские паспорта получили более 3,2 млн жителей новых регионов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 3,2 млн жителей новых регионов России, а именно Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, получили паспорта граждан РФ, заявил российский президент Владимир Путин во время выступления на коллегии МВД. По его словам, во всех этих субъектах сформированы подразделения органов внутренних дел.

Отмечу, что подразделения органов внутренних дел сформированы во всех новых субъектах Российской Федерации. По вашей работе во многом судят люди о силе российского закона, и это огромная ответственность, которую вы, уверен, хорошо понимаете. Назову очень показательную цифру. В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3,2 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации, — сказал Путин.

Ранее российский паспорт получил мексиканский режиссер кино и телевидения Серхио Ольхович, фильм которого «Дом на юге» был номинирован на Золотой приз IX Московского международного кинофестиваля в 1975 году. Торжественная церемония вручения документа прошла в посольстве России в Мексике. По словам Ольховича, РФ возродилась как великая нация, а ее президент является надеждой нового формирующегося мира.