Путин назвал цель организаторов теракта в «Крокусе» Путин: организаторам теракта в «Крокусе» не удалось посеять панику среди россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» рассчитывали посеять панику в обществе, но встретили единение народа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после атаки. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, люди в стране продемонстрировали свою сплоченность.

Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки, — заявил Путин.

Российский лидер также поблагодарил всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей и помогал пострадавшим при атаке террористов в Красногорске. По его словам, властям России известно, что теракт был совершен руками радикальных исламистов, но Москву интересует, кто был заказчиком.

Глава государства отметил, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны в том, что в теракте не было украинского следа. Путин подчеркнул, что, несмотря на «законное желание покарать» виновников трагедии, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что слова американского сенатора Марко Рубио о связи теракта в «Крокусе» с выводом войск США из Афганистана призваны отвлечь внимание от реальных заказчиков атаки. По его словам, за терактом стоят спецслужбы Украины при непосредственной координации США и Великобритании.