Путин назвал цель атак ВСУ на Россию на фоне выборов Путин: ВСУ наносят удары по России с целью сорвать выборы президента

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Владимир Путин

Вооруженные силы Украины наносят удары по мирным населенным пунктам в России с целью сорвать выборы, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства выразил уверенность, что Киеву своими атаками не удастся помешать избирательному процессу в стране.

С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций, — сказал глава государства, отметив, что Киев наносит удары по мирному населению.

Путин добавил, что ВСУ пытались атаковать Россию с участием свыше 2,5 тысяч человек личного состава и 35 танков. По его словам, четыре атаки были предприняты на Белгородском направлении, одна — на Курском. При этом диверсанты нигде успеха не имели, отметил он.

Российский лидер пообещал, что удары Вооруженных сил Украины по российским регионам не останутся безнаказанными, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ. По его словам, всем пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая поддержка.

Минобороны РФ ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины с 12 по 15 марта потеряли более 550 военнослужащих при попытке прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Российским военным удалось оттеснить диверсантов совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России.