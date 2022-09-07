Путин назвал бредом попытки ЕС ограничить цены на энергоресурсы из России

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума-2022

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал бредом и чушью попытки ввести потолок цены на энергоресурсы из РФ со стороны Евросоюза, сообщает РИА Новости. По словам российского главы, введение общеевропейского лимита приведет к росту ценовых показателей на нефть и газ из России. Путин подчеркнул, что вопросы в экономической и торговой сферах административными путями решать нельзя.

Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя, — заявил Путин.

Он отметил, что в ответ на попытки навязать России условия в сфере энергетики, РФ скажет «мерзни, мерзни, волчий хвост». Президент считает, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать российской стороне свои условия.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» приняли единогласное решение ввести потолок цен на поставки нефти из России. Кроме того, министры «Группы семи» договорились рассмотреть дополнительные меры для того, чтобы обеспечить эффективность потолка цен на поставки энергоносителей из РФ.

Комментируя такое решение G7, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что устанавливая потолок цен на российскую нефть, Запад рискует проиграть в экономическом противостоянии с РФ. Он отметил, что западные страны готовы на любые жертвы, чтобы не допустить победы России над Украиной.