Путин назвал безосновательными обвинения России в продовольственном кризисе

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Президент России Владимир Путин указал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру на безосновательность обвинений России в кризисе с поставками сельхозпродукции на мировые рынки, сообщается на сайте Кремля. 27 мая Путин провел с Нехаммером телефонный разговор, в ходе которого стороны обменялись мнениями по вопросам глобальной продовольственной безопасности.

Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза, — говорится в сообщении.

Политики также обсудили ситуацию на Украине. Путин рассказал канцлеру о работе по обеспечению безопасности судоходства в Азовском и Чёрном морях. Он сделал акцент на том, что Украине следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов.

Российский лидер добавил, что украинская сторона продолжает саботировать мирные переговоры. Он также заверил канцлера в готовности Москвы активнее обсуждать с Киевом обмен пленными.

Ранее Нехаммер сообщил о своём намерении побеседовать с Путиным. По его словам, это вклад Австрии в урегулирование конфликта на Украине в рамках её нейтралитета. Предыдущие переговоры с Путиным в апреле он оценивал как «открытые и жёсткие», отметив, что встреча не произвела на него оптимистичного впечатления.