Путин назвал атаку на Брянскую область терактом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов на Брянскую область терактом. Глава государства подчеркнул, что нападавшие открыли огонь по машине, видя, что внутри есть дети. Ранее в Кремле сообщили, что Путин получает регулярные доклады от силовиков по ситуации в регионе.

Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. [Все равно] открыли огонь по ним, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что именно такие люди ставили перед собой задачу лишить народ своей истории, традиций и языка. Путин процитировал русского педагога Константина Ушинского, который, по его словам, называл «невыносимым насилием» попытки отнять у людей их язык.

Это насилие, настоящее преступление, совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но, вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем, — заявил российский лидер.

2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Преступники открыли огонь по машине с детьми, в результате скончался водитель, один ребенок получил ранение.

28 февраля на заседании коллегии ФСБ президент призвал держать под особым контролем приграничные регионы, в том числе Брянскую область.