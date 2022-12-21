Путин назвал актуальной для Союзного государства защиту информресурсов Путин: улучшение защиты информационных ресурсов актуально для России и Белоруссии

Фото: Kremlin Pool/Global look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время очень актуальной темой является совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе обсуждения реализации интеграционных отраслевых программ с государственным секретарем Союзного государства двух стран Дмитрием Мезенцевым, сообщает РИА Новости.

Очень важно, смотрю, здесь (в информационных материалах, представленных Мезенцевым — NEW.ru) есть тоже строчка, совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов. Сегодня это очень актуально, — указал российский лидер.

Встреча Путина и Мезенцева в Кремле прошла 21 декабря.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минску и Москве следует обновить Концепцию безопасности Союзного государства. В обновленном документе должны учитываться новые вызовы и угрозы, отметил он.