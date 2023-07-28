Путин назвал Африку новым центром силы, с которым нужно считаться

Африканский континент становится новым центром силы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в ходе пленарной сессии саммита Россия — Африка подчеркнул, что всем нужно считаться с этой реальностью, передает РИА Новости.

Хотел бы отметить и то, что на наших глазах Африканский континент становится новым центром силы, его политическая, да и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придется считаться, — сказал Путин.

По его словам, Россия и африканские страны выступают за построение новой архитектуры мироустройства, будучи приверженными международному праву и Уставу ООН, отстаивая центральную роль этой всемирной организации.

Президент РФ подчеркнул, что Россия и страны Африки намерены продолжать укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. Путин отметил, что российским предпринимателям есть что предложить партнерам из Африки. И состоявшийся в Санкт-Петербурге форум свидетельствует, что стороны действительно хотят укреплять взаимодействие, указал он.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля. Ранее, выступая с приветственным словом, президент РФ обратил внимание, что за последнее время сотрудничество Москвы со странами Африканского континента вышло на новый уровень.