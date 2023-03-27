Путин назвал аэропорт в честь Черномырдина Путин присвоил имя Черномырдина аэропорту Надым в ЯНАО

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Виктор Черномырдин

Президент России Владимир Путин присвоил имя экс-премьера Виктора Черномырдина аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Соответствующий указ глава государства подписал 27 марта, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с пунктом 1 указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 681 «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» постановляю присвоить аэропорту Надым имя В. С. Черномырдина, — говорится в тексте.

Виктор Черномырдин возглавлял российский кабмин в 1993–1998 годах. После ухода с поста премьера он был депутатом Госдумы (1999–2001), затем занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ на Украине (2001–2009), после этого до своей смерти 3 ноября 2010 года работал в должности советника президента России.

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