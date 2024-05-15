Путин назначил временных глав регионов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов регионов. Информацию опубликовала пресс-служба Кремля.

Так, Калининградскую область временно возглавит Алексей Беспрозванных, Кемеровскую — Илья Середюк, Курскую — Алексей Смирнов, Тульскую — Дмитрий Миляев. Также врио губернатора Хабаровского края назначен Дмитрий Демешин.

Ранее ТАСС писал, что исполняющим обязанности главы Кузбасса до особого распоряжения назначен первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Илья Середюк. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на днях предложил кандидатуру действующего главы Кузбасса Сергея Цивилева на пост министра энергетики. Его инициативу поддержали в комитете Госдумы по энергетике, и 14 мая президент РФ Владимир Путин назначил губернатора главой Минэнерго.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, новые временные главы регионов должны быть назначены, поскольку некоторые руководители перешли на федеральные должности. По его словам, президент продолжает заниматься вопросами регионального управления. Кроме того, пресс-секретарь подтвердил, что не будет соблюдаться «партийный принцип» при выборе кандидатов. Он подчеркнул, что главные критерии — это профессионализм, опыт работы и связь с конкретным регионом.