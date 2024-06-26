Путин назначил руководителей ВЭБ.РФ и ФМБА Путин переназначил Скворцову и Шувалова руководителями ФМБА и ВЭБ.РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа. Также на сайте опубликован указ о переназначении Игоря Шувалова председателем госкорпорации ВЭБ.РФ.

Ранее российский лидер назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями. Согласно тексту указа, Титова назначили с формулировкой «для достижения целей устойчивого развития».

В среду, 26 июня, Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда лидеру Коммунистической партии России Геннадию Зюганову. Он был удостоен звания за заслуги в становлении гражданского общества в стране.

Также стало известно, что мэр Миасса Челябинской области Егор Ковальчук представлен в качестве кандидата на должность председателя правительства Луганской Народной Республики. Временно исполняющим обязанности главы кабмина ЛНР будет первый зампред Юрий Говтвин.

Перед этим президент подписал указ об отставке Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Глава региона объявила об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу 30 мая. Эту должность 68-летняя Комарова занимала с 2010 года.