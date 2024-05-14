Путин назначил новых помощников президента Патрушев и Дюмин стали помощниками Путина

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Владимир Путин и Николай Патрушев

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева своими помощникам. Кроме того, глава государства переназначил Антона Вайно руководителем администрации президента. Максим Орешкин назначен замглавы администрации президента — ранее он занимал пост помощника главы государства.

Вайно Антона Эдуардовича — руководителем администрации президента Российской Федерации. Дюмина Алексея Геннадьевича — помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Патрушева Николая Платоновича — помощником президента Российской Федерации, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Документ вступил в силу с момента подписания. На пост секретаря Совбеза РФ назначили Сергея Шойгу, который ранее занимал должность главы Минобороны России.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев может занять должность в администрации президента. Он подчеркнул, что при этом лично ему сложно представить Патрушева в роли заместителя кого-либо.