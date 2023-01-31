Стало известно о новых назначениях в МЧС и Совбезе Путин назначил Герасимова замом главы МЧС, а Аношина — помощником секретаря Совбеза

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Президент РФ Владимир Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС России, а Евгения Аношина — помощником секретаря Совбеза. Кроме того, глава государства продлил до 25 февраля 2024 года срок госслужбы своему полномочному представителю в Южном федеральном округе Владимиру Устинову. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации, они вступают в силу со дня подписания, 31 января.

Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. <...> Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником секретаря Совета безопасности РФ, — говорится в документах.

30 января президент продлил срок госслужбы на один год своему спецпредставителю Сергею Иванову по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Иванов находится на этой должности с 2016 года. 31 января ему исполнилось 70 лет.

12 января Путин назначил Рината Аляутдинова постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО. Аляутдинов возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России.