Путин назначил нового замминистра обороны Путин назначил Савельева заместителем министра обороны

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Олег Савельев

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Олега Савельева заместителем министра обороны страны — руководителем аппарата ведомства. Другим указом глава государства освободил Юрия Садовенко от должности замминистра обороны.

Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны РФ — руководителем аппарата министра обороны РФ, — говорится в документе.

Савельев до этого являлся аудитором Счетной палаты.

Ранее Путин подписал указ, которым утвердил новый состав российского правительства. В частности, Андрей Белоусов стал министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков оставили за собой посты глав МВД и МЧС. Сергей Лавров сохранил должность министра иностранных дел РФ.

Глава государства представил нового министра обороны Андрея Белоусова в ходе встречи с командующими войсками военных округов. По его словам, назначение связано с ростом военных расходов.

Путин подчеркнул, что Белоусов раньше возглавлял Министерство экономического развития, затем работал помощником президента в администрации, а в последние годы был первым зампредседателя правительства РФ, руководил экономическим блоком. Он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы вписать экономику Минобороны и всего силового блока в общую экономику страны, заверил глава государства.