Путин назначил нового замдиректора ФСИН Путин назначил Розина заместителем директора ФСИН

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назначил Александра Розина заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Согласно указу, опубликованному на сайте правовой информации, российский глава также присвоил Розину звание генерал-майора внутренней службы. Документ вступает в силу 31 октября, со дня его опубликования.

Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Присвоить Розину Александру Николаевичу специальное звание генерал-майора внутренней службы, — сказано в тексте указа.

До этого Розин занимал пост главного инспектора Министерства внутренних дел (МВД) РФ. В феврале он получил звание генерал-майора полиции.

Ранее президент России увеличил численность состава прокуратуры. Военных прокуроров стало больше почти на 100 человек. До указа главы государства в прокуратуре работали 51 263 человека. Численность в военной прокуратуре была на уровне 3110 единиц. Из них 1039 человек были гражданскими. Теперь же общая численность увеличивается на 147 сотрудников. Военных прокуроров стало больше на 91.