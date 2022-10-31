Президент России Владимир Путин назначил Александра Розина заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Согласно указу, опубликованному на сайте правовой информации, российский глава также присвоил Розину звание генерал-майора внутренней службы. Документ вступает в силу 31 октября, со дня его опубликования.
Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Присвоить Розину Александру Николаевичу специальное звание генерал-майора внутренней службы, — сказано в тексте указа.
До этого Розин занимал пост главного инспектора Министерства внутренних дел (МВД) РФ. В феврале он получил звание генерал-майора полиции.
Ранее президент России увеличил численность состава прокуратуры. Военных прокуроров стало больше почти на 100 человек. До указа главы государства в прокуратуре работали 51 263 человека. Численность в военной прокуратуре была на уровне 3110 единиц. Из них 1039 человек были гражданскими. Теперь же общая численность увеличивается на 147 сотрудников. Военных прокуроров стало больше на 91.