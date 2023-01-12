Президент России Владимир Путин назначил Рината Аляутдинова постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО, указ опубликован на портале правовой информации. Ранее Аляутдинов возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. Другим поручением президент освободил от должности постпреда Александра Кузнецова, который занимал этот пост с 2016 года.
Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича постоянным представителем Российской Федерации при Организации объеденных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) В Париже, Французская республика, — сообщается в указе.
Предыдущий постпред Кузнецов заявлял, что изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества. По его словам, большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Париж не выдал визы официальным лицам РФ для участия в Глобальном форуме по борьбе против расизма и дискриминации под эгидой ЮНЕСКО. Она заверила, что российское внешнеполитическое ведомство обратится по этому поводу в головной секретариат ООН.