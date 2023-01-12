Путин назначил нового постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Путин назначил Рината Аляутдинова постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО

Президент России Владимир Путин назначил Рината Аляутдинова постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО, указ опубликован на портале правовой информации. Ранее Аляутдинов возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. Другим поручением президент освободил от должности постпреда Александра Кузнецова, который занимал этот пост с 2016 года.

Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича постоянным представителем Российской Федерации при Организации объеденных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) В Париже, Французская республика, — сообщается в указе.

Предыдущий постпред Кузнецов заявлял, что изолировать Россию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны организации заинтересованы в развитии сотрудничества. По его словам, большинство государств-членов рассматривает Россию как важный фактор равновесия.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Париж не выдал визы официальным лицам РФ для участия в Глобальном форуме по борьбе против расизма и дискриминации под эгидой ЮНЕСКО. Она заверила, что российское внешнеполитическое ведомство обратится по этому поводу в головной секретариат ООН.