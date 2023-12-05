Путин назначил нового посла в Нидерландах Путин подписал указ о назначении Тарабрина послом России в Нидерландах

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Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации. Должность посла вместо Шульгина занял Владимир Тарабрин, который также стал постпредом при ОЗХО.

Назначать Тарабрина Владимира Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Королевство Нидерландов, по совместительству, — говорится в тексте указа.

С 2008 по 2013 год Тарабрин был чрезвычайным и полномочным послом России в Габоне, после чего его назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. В последнее время он занимал должность директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД.

Ранее Путин подписал указ о назначении Георгия Тодуа послом России в Камеруне вместо Анатолия Башкина, который был освобожден от обязанностей по распоряжению главы государства. Башкин занимал эту должность с сентября 2017 года. Он также исполнял обязанности посла РФ в Экваториальной Гвинее.