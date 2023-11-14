Путин назначил нового посла в Камеруне Путин назначил Георгия Тодуа новым послом России в Камеруне

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Тодуа послом РФ в Камеруне, документ опубликован на официальном портале. Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла в центральноафриканской стране Анатолия Башкина.

Назначить Тодуа Георгия Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Камерун, — говорится в тексте указа.

Анатолий Башкин, прежде руководивший посольством РФ в камерунской столице Яунде, занимал должность с сентября 2017 года. По совместительству Башкин также исполнял обязанности посла РФ в Экваториальной Гвинее.

Ранее Путин освободил Олега Кувшинникова от должности губернатора Вологодской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Георгия Филимонова. Президент встретился с обоими чиновниками 31 октября. Он поблагодарил Кувшинникова за успехи в работе во главе региона, которым тот руководил с 2012 года, и поздравил Филимонова с назначением на новый пост. Ранее Филимонов занимал должность зампреда правительства Подмосковья.

10 ноября Путин также сменил посла России в Пакистане. Глава государства освободил от обязанностей Данилу Ганича, назначив на его место замдиректора Второго департамента Азии МИД Альберта Хорева.