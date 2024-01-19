Путин назначил нового посла России в Японии Новым послом России в Японии стал бывший глава департамента Азии в МИД

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Николай Ноздрев

Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла России в Японии. Им стал Николай Ноздрев, который прежде занимал должность директора третьего департамента Азии в МИД. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Назначить Ноздрева Николая Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии, — говорится в документе.

Ноздрев окончил МГИМО МИД России в 1994 году. С этого времени он начал свою работу в министерстве. Он занимал должность советника-посланника посольства РФ в Австралии, а в 2015 году перешел на работу в департамент Азии. Уже в 2018 году он возглавил это подразделение. Ноздрев имеет дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посланника второго класса, а также владеет английским и японским языками.

Ранее президент назначил нового посла РФ в Нидерландах. Александра Шульгина на этом посту сместил Владимир Тарабрин, который также стал постоянным представителем России при ОЗХО. С 2008 по 2013 год он был чрезвычайным и полномочным послом России в Габоне, после чего его назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. В последнее время он занимал должность директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД.