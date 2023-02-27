Путин назначил нового помощника Патрушева Путин назначил Грибкова помощником Патрушева

Фото: Алексей Андронов/URA.RU/TASS

Дмитрий Грибков

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначить Грибкова Дмитрия Геннадьевича помощником секретаря Совета безопасности РФ, — говорится в документе.

Кроме того, генерал-лейтенант Евгений Никифоров с января этого года назначен командующим Западным военным округом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России. Генерал-лейтенант Рустам Мурадов командует Восточным военным округом с августа 2022 года, а генерал-полковник Сергей Кузовлев — Южным с января 2023-го.

Ранее стало известно об отставке генерал-полковника ВС РФ Александра Лапина. Минобороны подтвердило, что пост командующего Центральным военным округом перешел 47-летнему генерал-лейтенанту Андрею Мордвичеву.

Также заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский покинет свой пост 28 февраля 2023 года.