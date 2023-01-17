Путин назначил Михаила Баранова послом России в Брунее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Баранова новым послом России в Брунее. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С июня 2014 по сентябрь 2019 года Баранов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Лаосе, с 2019 года был заместителем директора Первого департамента Азии МИД России.

Назначить Баранова Михаила Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в государстве Бруней-Даруссалам, — говорится в документе.

Ранее президент России назначил новым послом РФ в Ливии бывшего замглавы департамента внешнеполитического планирования МИД России Айдара Аганина. Россия приняла решение об открытии посольства в Ливии в октябре 2022 года. Здание диппредставительства будет расположено в городе Бенгази на востоке страны.

До этого Путин назначил Игоря Моргулова на должность посла России в Китайской Народной Республике. Ранее этот пост занимал Андрей Денисов. Сам Моргулов до этого занимал пост заместителя министра иностранных дел России. Кроме того, президент России назначил Мурата Зязикова новым послом РФ на Кипре, освободив от должности Станислава Осадчего.