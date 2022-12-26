Путин назначил Медведева первым зампредом военно-промышленной комиссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин учредил новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии. Этот пост занял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, следует из указа, обнародованного на официальном портале правовой информации.

До этого в военно-промышленной комиссии, председателем которой является сам глава государства, не было должности первого заместителя. Этот пост был впервые введен в соответствии с указом Путина.

Кроме того, президент включил в комиссию руководителя МЧС Александра Куренкова.

Ранее Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. В составе рабочей группы значатся более 20 чиновников.

Главой группы выбран Андрей Турчак, занимающий должность первого зампреда Совета Федерации, его заместителем глава государства назначил зампреда Совета Федерации Николая Журавлева. В списке также фигурируют военкоры Семен Пегов и Александр Гладков.

Основными задачами объединения станут обеспечение взаимодействия палат парламента, федеральных госорганов и органов государственной власти субъектов РФ, а также контроль за реализацией мер социальной и правовой поддержки мобилизованных и рассмотрение вопросов, связанных с организацией их размещения.