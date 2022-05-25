Путин назначил Куренкова главой МЧС

Александр Куренков / Фото Пресс-служба Совета Федерации РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС, информация об этом появилась на официальном сайте Кремля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков аннонсировал, что Путин 25 мая на коллегии МЧС лично представит нового главу ведомства.

В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности, — указано на сайте.

25 мая также стало известно, что Совет Федерации поддержал кандидатуру бывшего замдиректора Росгвардии Александра Куренкова на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. Решение уже оформлено постановлением, которое незамедлительно направят президенту России Владимиру Путину. Известно, что именно он предложил кандидатуру Куренкова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина целесообразным и отметил, что президент выдвинул его кандидатуру, потому что лично знает Куренкова, который обладает необходимыми для этой службы качествами.