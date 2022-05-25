Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС, информация об этом появилась на официальном сайте Кремля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков аннонсировал, что Путин 25 мая на коллегии МЧС лично представит нового главу ведомства.

В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности,указано на сайте.

25 мая также стало известно, что Совет Федерации поддержал кандидатуру бывшего замдиректора Росгвардии Александра Куренкова на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. Решение уже оформлено постановлением, которое незамедлительно направят президенту России Владимиру Путину. Известно, что именно он предложил кандидатуру Куренкова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина целесообразным и отметил, что президент выдвинул его кандидатуру, потому что лично знает Куренкова, который обладает необходимыми для этой службы качествами.